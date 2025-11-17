Kategórie
TASR
dnes 17. novembra 2025 o 10:29
Čas čítania 1:24

Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach

Vodiči sa musia v Bratislave pripraviť na obmedzenie. Podujatia k 17. novembru budú na týchto miestach
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Pre zhromaždenia treba rátať v Bratislave s dopravnými obmedzeniami.

  • V Bratislave treba v pondelok, 17. novembra, počítať s možnými dopravnými obmedzeniami. Dôvodom sú verejné zhromaždenia a kultúrne podujatia súvisiace s Dňom boja za slobodu a demokraciu.
  • Bratislavská mestská polícia avizovala, že na priebeh podujatí budú dohliadať jej posilnené hliadky v spolupráci so štátnou políciou. Vyzvala verejnosť na rešpektovanie pokynov policajtov aj organizátorov.
  • Podujatia sa konajú najmä na území Starého Mesta.
  • Niektoré linky MHD v Bratislave budú v pondelok premávať v upravenom režime.

Citát: „V okolí týchto miest môže byť zvýšený pohyb peších. Vodičom radíme, aby sa, pokiaľ je to možné, v nedeľu a pondelok vyhli spomínaným lokalitám a na presun po meste zvolili alternatívne trasy,“ doplnili mestskí policajti.

Širší kontext: V pondelok vo večerných hodinách bude zhromaždenie na Námestí slobody a počas dňa budú podujatia či zhromaždenia aj na ďalších miestach, napríklad v Parku Gábora Barossa pri Šafárikovom námestí, Rudnayovom či Jakubovom námestí.

Polícia posilní hliadky. „Okrem hliadok v uliciach posilňujeme aj výkon v operačnom a kamerovom stredisku,“ priblížili. Pripomenuli aj úpravu premávky niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy. Vyzvali zároveň na rešpektovanie pokynov policajtov aj organizátorov. „Bratislava je otvorenou a tolerantnou metropolou. Radi by sme preto vyzvali verejnosť, aby Deň boja za slobodu a demokraciu využila na pokojný a kultivovaný spôsob vyjadrenia vlastných postojov, neprinášala do ulíc pyrotechniku, zbrane či iné nebezpečné predmety a najmä aby tolerovala odlišné názory,“ dodali.

Na ľudí apelovali, aby v prípade, že boli svedkami protiprávneho konania alebo sa obávali, že by k nemu mohlo dôjsť, kontaktovali mestskú políciu prostredníctvom linky 159 alebo Policajný zbor na čísle 158. „Nablízku vám budú aj policajné hliadky priamo v uliciach, nebojte sa ich osloviť,“ zdôraznili.

Bratislavčania sa musia pripraviť aj na upravené linky MHD. „V pondelok, 17. novembra, bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov pre pracovné dni školského roka. Výnimkami budú nasledujúce linky: linka 131 - premáva v čase 17.00 až 24.00 h, linka 184 - nepremáva, linky 31, 39 a 87 - premávajú v režime školské prázdniny,“ priblížil.

V pondelok v čase od približne 17.45 h do 19.45 h dôjde pre protestné zhromaždenie k krátkodobej zmene trás liniek 31, 39 a 94.

protest
Zdroj: TASR/Michal Svítok

