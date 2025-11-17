Ukrajina a Francúzsko podpísali dohodu o nákupe stíhačiek Rafale.
- Ukrajina podpísala v pondelok dohodu o zámere nakúpiť do 100 stíhačiek Rafale a ďalšieho vybavenia protivzdušnej obrany od Francúzska.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francúzska hlava štátu Emmanuel Macron spomínanú dohodu spoločne podpísali v pondelok s tým, že Ukrajina zvažuje možnosť nákupu francúzskeho vybavenia pre protivzdušnú obranu vrátane stíhačiek Rafale.
Širší kontext: Francúzske predsedníctvo dodalo, že dohoda o spoločnom zámere, ktorá však nie je kúpno-predajnou zmluvou, by sa mala realizovať „v časovom horizonte približne desiatich rokov“.
Zelenskyj je aktuálne na svojej v poradí už deviatej návšteve Francúzska od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Jeho zámerom na rokovaniach je posilniť obranu Ukrajiny, ktorá vstupuje do ďalšej zimy v čase pokračujúcich ruských útokov na energetickú infraštruktúru krajiny.
Po návšteve Francúzska odcestuje ukrajinský prezident do Španielska, kde sa stretne s tamojším premiérom Pedrom Sánchezom i kráľom Filipom VI.
