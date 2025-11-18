Kategórie
dnes 18. novembra 2025 o 16:30
Čas čítania 3:35

Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Koľko zarobili šéfovia parlamentných strán minulý rok? Matovič je bezdomovec, Danko priznal veľký majetok
Zdroj: TASR/Martin Bauman

Majetkové priznania ukazujú, koľko v roku 2024 zarobili a čo vlastnia predsedovia strán zvolených do parlamentu.

Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií v pondelok zverejnil na webe parlamentu majetkové priznania verejných funkcionárov za minulý rok.

Za kalendárny rok 2024 podalo oznámenia o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch 1652 verejných funkcionárov. Oproti roku 2020 je to výrazný nárast, keďže pred prijatím noviel ústavného zákona o ochrane verejného záujmu v roku 2020, ktorými sa rozšíril okruh verejných funkcionárov, majetkové priznania podávalo len 550 verejných funkcionárov,“ priblížila Veronika Remišová.

V tomto článku si prečítaš, koľko zarobili predsedovia strán, ktoré Slováci v roku 2023 zvolili do parlamentu. Pozri si aj prehľad toho, aký majetok priznali ľudia na najvyšších miestach štátu.

Robert Fico

Premiér Robert Fico zarobil v roku 2024 ako predseda vlády 66 673 eur. V majetkovom priznaní uviedol aj 50-percentný podiel vo viniciach v Rači a byt v bratislavskom Starom Meste. Luxusný byt kúpil od svojho straníckeho kolegu Dušana Muňka.

Byt premiéra Roberta Fica sa nachádza na štvrtom, najvyššom poschodí novostavby Sokolská Residence v Bratislave. Podľa dokumentov susedí s menším bytom, ktorý v rovnakej budove vlastní syn politika Smeru Ľubomíra Vážneho.

Zmluva uvádza, že celková plocha Ficovej nehnuteľnosti vrátane veľkej terasy dosahuje 321,56 štvorcových metrov. Interiér má úžitkovú plochu 128,85 štvorcových metrov a pozostáva z obývačky spojenej s kuchyňou, troch izieb, komory, dvoch kúpeľní a samostatného WC. Terasa má rozlohu 186,1 štvorcových metrov. Súčasťou predaja bola aj pivničná kobka s výmerou 6,61 štvorcových metrov a dve garážové státia.

Odborník oslovený denníkom SME odhadol hodnotu bytu približne na 850-tisíc eur, no podľa kúpnej zmluvy zaň Fico zaplatil zhruba pol milióna eur. Iné príjmy či dary Robert Fico neuviedol.

Matúš Šutaj Eštok

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zarobil vo funkcii člena vlády v minulom roku 56 209 eur, pričom neuviedol žiadne ďalšie príjmy.

Šutaj Eštok neuvádza žiadnu podnikateľskú činnosť ani výkon ďalších funkcií počas pôsobenia vo vláde. V majetku má vedený bytový dom v bratislavskej Záhorskej Bystrici, kde je vlastníkom so 100-percentným podielom, a rodinný dom v obci Hatalov, ktorý vlastní spolovice.

Z hnuteľného majetku priznáva dva automobily: Lexus z roku 2014 a Volkswagen z roku 2018. Uvádza aj úspory v banke a vlastnené kryptoaktívum.

Andrej Danko

Predseda SNS Andrej Danko z výkonu verejnej funkcie uviedol príjem 52 915 eur, ďalšie príjmy dosiahli 65 160 eur. V priznaní potvrdil, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie a neuvádza žiadne zamestnanie popri výkone mandátu. Ako podnikateľskú činnosť priznáva výkon advokácie.

Počas výkonu verejnej funkcie pôsobí ako predseda SNS. V časti o požitkoch uvádza využívanie služobných vozidiel Mercedes-Benz a Škoda Superb. Z nehnuteľného majetku vlastní rodinný dom v bratislavskej Dúbravke a viaceré pozemky v tom istom katastri; v jednom z pozemkov figuruje ako spoluvlastník v rozsahu jednej šestiny.

V hnuteľnom majetku Danko priznáva umelecké diela, zariadenie domácnosti, osobný majetok a šperky vrátane náramkových hodiniek. Ďalej uvádza peňažnú hotovosť, pohľadávky voči tretím osobám, finančné prostriedky na účtoch a 60 % obchodný podiel v spoločnosti. Medzi záväzkami má vedené stavebné sporenie aj viacero pôžičiek.

Danko zároveň uvádza, že bezplatne využíva rekreačnú chatu v katastri Šajdíkových Humeniec. Z hnuteľných vecí používa aj osobné vozidlá značiek Mercedes a Škoda.

Rudolf Huliak

Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak z výkonu verejnej funkcie uviedol príjem 50 978 eur, ďalšie príjmy dosiahli 9 425 eur. V priznaní je tiež uvedené, že počas výkonu verejnej funkcie pôsobil ako starosta obce Očová, pričom funkcia mu zanikla 5. marca 2025.

Huliak patrí medzi politikov s rozsiahlym vlastníctvom pôdy. V katastrálnom území Očová a Dúbravy vlastní viaceré pozemky rôzneho druhu, najmä ornú pôdu, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, často v spoluvlastníckych podieloch rôznej veľkosti.

V Očovej má zapísaný aj rodinný dom so zastavaným pozemkom a záhradou. Hnuteľný majetok neuvádza, v časti o majetkových právach však priznáva dvanásť zmeniek a jednu pohľadávku, pri ktorých je jediným vlastníkom. Ako hnuteľnú vec vo vlastníctve inej osoby používa osobné auto značky Toyota z roku 2022.

Igor Matovič

Bývalý premiér Igor Matovič tento rok opäť nepriznal nič. Podľa majetkového priznania zarobil minulý rok 48-tisíc eur z výkonu verejnej funkcie. Iné príjmy nemal.

Branislav Gröhling

Branislav Gröhling z výkonu verejnej funkcie uviedol príjem 48 912 eur, ďalšie príjmy neuvádza. Počas výkonu funkcie pôsobí ako predseda strany SaS.

Gröhling vlastní viacero nehnuteľností v Bratislave. Ide o byt v mestskej časti Nové Mesto a ďalšie dva byty v Starom Meste, ku ktorým sú vedené aj podiely na spoločných častiach domov a pozemkoch. Hnuteľný majetok ani majetkové práva neuvádza.

Michal Šimečka

Michal Šimečka z výkonu verejnej funkcie uviedol príjem 51 756 eur, ďalšie príjmy neuvádza. Počas výkonu verejnej funkcie pôsobí ako predseda hnutia Progresívne Slovensko.

Šimečka vlastní byt v bratislavskom Katastri Nivy, ktorý je zapísaný na jeho meno v plnom rozsahu. Z hnuteľného majetku uvádza osobné auto značky Volkswagen z roku 2021. Medzi majetkovými právami priznáva finančné prostriedky na bežnom účte a dočasný príspevok podľa štatútu poslancov Európskeho parlamentu.

Milan Majerský

Poslanec Národnej rady a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský z výkonu verejnej funkcie uviedol príjem 48 912 eur, ďalšie príjmy dosiahli 18 078 eur. Počas roka pôsobil ako predseda KDH s uvedenou odmenou a zároveň ako člen predstavenstva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, kde požitky neuvádza.

Majerský vlastní viacero nehnuteľností v Mlynici a Levoči. V Mlynici má zapísaný rodinný dom, záhradný dom, trvalý trávnatý porast a ďalšie pozemky, všetko vo výlučnom vlastníctve. V Levoči vlastní byt. Hnuteľný majetok neuvádza; medzi majetkovými právami priznáva bankový vklad a umelecké predmety. Ako hnuteľnú vec vo vlastníctve inej osoby využíva auto Škoda z roku 2018 na leasing.

šimečka, grohling
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
