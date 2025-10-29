Poradca prezidenta SR, Kubiš, rokoval v Minsku so šéfom ruskej diplomacie Lavrovom.
- Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov rokoval v utorok v Minsku s poradcom prezidenta SR pre zahraničnú politiku Jánom Kubišom.
- Počas stretnutia zdôraznili význam udržiavania kontaktov a rozvoja spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a humanitárnej oblasti, ako aj medziparlamentného dialógu.
- Obaja diplomati si okrem toho „vymenili názory na medzinárodné otázky spoločného záujmu“, poznamenalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Širší kontext: Schôdzka Lavrova a Kubiša sa konala na okraj 3. minskej medzinárodnej konferencie o eurázijskej bezpečnosti. Na tejto konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej maďarský kolega Péter Szijjártó.
🇷🇺🇸🇰 Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and political advisor to the President of Slovakia Jan Kubis hold a meeting on the sidelines of the Third Minsk International Conference on Eurasian Security— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 28, 2025
📍 Minsk, October 28 pic.twitter.com/DQ31kmvCxG
Prečítaj si aj tieto články: