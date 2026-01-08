Sociálna poisťovňa od januára 2026 automaticky prepočíta všetky dôchodkové dávky.
Sociálna poisťovňa od 1. januára 2026 automaticky zvýši všetky vyplácané dôchodkové dávky. Občania tak v novom roku dostanú vyššie sumy, ktoré odrážajú rast životných nákladov v uplynulom období. Banka alebo poštový doručovateľ vám od januára vyplatí dôchodok zvýšený o 3,7 %. Toto percento určil zákon o sociálnom poistení na základe údajov zo Štatistického úradu SR.
Mechanizmus valorizácie vychádza z takzvanej dôchodcovskej inflácie. Odborníci sledovali medziročný rast spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov za prvých deväť mesiacov roka 2025. Práve toto číslo dosiahlo hodnotu 3,7 %, o ktorú teraz poisťovňa zdvihne mesačné dávky.
Ak poberáte dôchodok v určitej výške, stačí si túto sumu vynásobiť číslom 0,037. Výsledok predstavuje sumu, o ktorú vám mesačná dávka narastie. Poisťovňa prepočíta sumy automaticky, preto o zvýšenie nemusíte žiadať. Prvú zvýšenú dávku dostanete vo svojom obvyklom výplatnom termíne v januári 2026. Výšku dôchodku si môžete overiť na kalkulačke, ktorú zverejnili na webe Sociálnej poisťovne.