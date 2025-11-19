Správny súd zrušil rozhodnutie ministra vnútra o vyradení Pavla Ďurku zo služby.
Vyšetrovateľ Pavol Ďurka sa môže po rozhodnutí bratislavského správneho súdu vrátiť späť do polície. Súd zrušil rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý ho v roku 2023 postavil mimo službu, a označil postup ministra za nezákonný, informuje Denník N.
Senát zdôraznil, že samotné obvinenie policajta nestačí na vyradenie zo služby a štát musí preukázať, že jeho ďalšie pôsobenie predstavuje riziko pre dôležité záujmy služby. Súd tiež pripomenul, že minister mal pri rozhodovaní žiadať stanovisko Úradu na ochranu oznamovateľov, keďže Ďurka má status chráneného oznamovateľa.
Ďurka je aktuálne zaradený na Okresnom riaditeľstve polície v Nitre a po doručení rozsudku by sa mal vrátiť do práce. Ministerstvo vnútra môže podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd, no tá nezastavuje účinnosť rozhodnutia správneho súdu.