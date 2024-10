Ministerstvo vnútra porušilo zákon. Za postavenie čurillovcov mimo služby dostalo pokutu 90-tisíc eur

Ministerstvo vnútra sa proti rozhodnutiu odvolalo.

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v rámci odvolacieho konania potvrdil, že Ministerstvo vnútra SR porušilo zákon, keď si pred vydaním personálnych rozkazov pre čurillovcov, ktorým bola prokurátorom udelená ochrana oznamovateľa, nevyžiadalo súhlas úradu.

Personálne rozkazy sa týkali dočasného pozbavenia výkonu služby, preloženia a prevedenia na iné pracovisko alebo ukončenia poverenia na výkon funkcie.

Za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov ÚOO uložil ministerstvu pokutu vo výške 90-tisíc eur.

Citát: „Predmetom tohto konania nebolo posudzovanie, či došlo, alebo nedošlo vydaním personálnych rozkazov voči policajtom k odvete. To by sa posudzovalo až v konaní, ktoré by nasledovalo, ak by ministerstvo vopred požiadalo o súhlas úradu tak, ako to vyžaduje zákon,“ ozrejmila Alexandra Znášiková z odboru prevencie a komunikácie ÚOO.

Širší kontext: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa ÚOO sa mal minister najprv obrátiť naň.



ÚOO v správnom konaní rozhodol, že rezort vnútra porušil zákon a uložil mu pokutu 90.000 eur. MV sa voči rozhodnutiu odvolalo. Obsahovalo podľa neho viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci.

