Alkohol síce nepili, ale prinajmenšom jeden z nich užil drogy.
Policajná hliadka z Močenku zastavila dve vozidlá – Škodu Octaviu a Ford Focus, pričom jedno vozidlo ťahalo druhé. Vodič Fordu počas jazdy používal mobilný telefón a pri kontrole dokladov uviedol falošné údaje o svojej totožnosti.
Policajti zistili, že sa vydával za inú osobu a nemal vodičský preukaz. Muž síce nepil alkohol, no podľa testov užil metamfetamín a amfetamín, informuje Polícia SR - Nitriansky kraj na sociálnej sieti.
Vodič Škody pri kontrole priznal, že má zadržaný vodičský preukaz a odmietol podstúpiť test na drogy, súhlasil však s odberom biologického materiálu. Oboch vodičov previezli do nemocnice, kde im odobrali vzorky na expertízne skúmanie. Policajti spísali správu o priestupku a vodičovi Fordu uložili blokovú pokutu za uvedenie nepravdivých údajov.