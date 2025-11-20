Polícia zverejnila video, na ktorom sú zachytené podozrivé osoby.
Bratislavská polícia rieši prípad krádeže, ktorá sa odohrala už 11. novembra 2025 večer v jednom z obchodných centier na Panónskej ceste. Skupina dosiaľ neznámych páchateľov si z predajne odniesla viac ako 100 kusov oblečenia. Celková škoda sa vyšplhala na takmer 3 000 eur, informuje Polícia SR - Bratislavský kraj na sociálnej sieti.
Podľa polície trvala celá akcia len niekoľko minút. Páchatelia využili chvíľu, keď sa predajňa venovala iným zákazníkom, a rýchlo odišli s plnými taškami tovaru.
Vyšetrovatelia zverejnili videozáznam, na ktorom sú podozrivé osoby zachytené, a obracajú sa na verejnosť s prosbou o pomoc. Ak kohokoľvek z videa spoznáte, alebo máte informácie o ich pohybe či pobyte, môžete to oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo cez súkromnú správu na Facebooku polície.