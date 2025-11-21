Prieskum zhotovila agentúra Focus pre portál 360tka.
Voľby do Národnej rady (NR) SR by v novembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,1 percenta. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,5 percenta. Po nej by nasledovalo hnutie Republika s 10 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.
Do parlamentu by sa dostali aj Hlas-SD (9,1 percenta), Hnutie Slovensko (8,9 percenta), SaS (6,5 percenta), KDH (6,3 percenta) a Demokrati (5,2 percenta).
Do NR SR by by však neprešli Maďarská Aliancia so ziskom 4,6 percenta, SNS so 4,2 percentami, Sme rodina s podporou 2,1 percenta ani Právo na pravdu s 2 percentami.
Prieskum agentúra realizovala od 11. do 18. novembra na vzorke 1015 respondentov.