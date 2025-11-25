Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi 1 až 8 °C.
Na Slovensku dnes prevláda oblačné až zamračené počasie, ktoré so sebou prinesie dážď. SHMÚ pred ním vydal výstrahy druhého stupňa. Vo vyšších a ojedinele aj v nižších polohách sa objaví sneženie a miestami aj hmla.
V Stráňach pod Tatrami v okrese Kežmarok sa tvorili snehové jazyky a vodičov uväznili v autách aj na osem hodín. Na horách bude fúkať silný vietor až víchrica s rýchlosťou presahujúcou 35 km/h. SHMÚ pre vietor a hmlu vydal výstrahy 1. stupňa.
Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h v celom Bratislavskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského kraja a v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.
Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí až do stredy (26. 11.) v okresoch Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Takisto platí vo väčšine okresov Banskobystrického kraja s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorých do stredy platí výstraha druhého stupňa. Tá platí aj v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Hydrológovia zároveň varujú pred povodňami. Ide o okresy Prievidza a Zlaté Moravce. V Prievidzi platí výstraha prvého stupňa predbežne od 17.00 h až do štvrtka (27. 11.). Pre Zlaté Moravce vydali výstrahu druhého stupňa takisto od 17.00 h až do štvrtka. Meteorológovia lokálne očakávajú aj poľadovicu. Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 8 °C.