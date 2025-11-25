Premiér Fico tvrdí, že sa v zásade nič nemení.
Európska komisia (EK) bude od Slovenska žiadať vysvetlenie ohľadne vládou schváleného návrhu zákona, ktorý počíta so zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho nahradením novým Úradom na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V pondelok to uviedol hovorca Komisie.
„Sme si vedomí, že slovenská vláda predložila návrh zákona, ktorý má byť v parlamente prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Samozrejme, že po prijatí zákona ho budeme analyzovať,“ zdôraznil hovorca EK.
Pripomenul, že únijná smernica o ochrane oznamovateľov vyžaduje, aby členské štáty zriadili autonómne a nezávislé orgány zodpovedné za prijímanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa porušenia práva EÚ v oblastiach, na ktoré sa smernica vzťahuje. „EK sa preto obráti na slovenské úrady s cieľom získať vysvetlenie a riadne pochopiť situáciu,“ zakončil hovorca EK.
Sľub od predsedu vlády Fica
Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší ÚOO, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.
Slovenský premiér Robert Fico prisľúbil, že na úrovni ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa nič nemení. „Len navrhujeme zmeniť štruktúru úradu a pridať mu ďalšie kompetencie v oblasti ochrany obetí trestných činov,“ skonštatoval Fico.