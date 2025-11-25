Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 25. novembra 2025 o 8:44
Čas čítania 0:19

Vodiči pod Tatrami zostali uväznení 8 hodín. So snehovými závejmi bojovali do neskorých hodín

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vodiči pod Tatrami zostali uväznení 8 hodín. So snehovými závejmi bojovali do neskorých hodín
Zdroj: TASR/František Iván

Polícia neodporúča cestovať do týchto okresov.

V Kežmarskom okrese v obci Stráne pod Tatrami museli vodiči čakať v autách na cestách aj osem hodín. Na cestách sa tvorili výrazné snehové záveje, s ktorými si ťažká technika nevedela poradiť. Silný vietor spôsobuje, že cesty aj po odprataní snehu okamžite znova zasype.

Na miesto museli doviesť ďalšiu ťažkú techniku, ktorá pomáhala riešiť snehovú kalamitu, informuje TVNOVINY.sk. Na komunikáciách uviazli vodiči osobných áut, ale aj zásobovacie kamióny. Polícia žiada ľudí, aby sa oblasti za momentálnych podmienok vyhli.

25. novembra 2025 o 7:14 Čas čítania 0:48 Eurokomisia chce od Slovenska vysvetlenie. Vláda plánuje zrušiť dôležitý úrad Eurokomisia chce od Slovenska vysvetlenie. Vláda plánuje zrušiť dôležitý úrad
25. novembra 2025 o 6:27 Čas čítania 1:17 Lekári odporúčajú absolvovať dôležité očkovanie. Čas máš iba do konca mesiaca Lekári odporúčajú absolvovať dôležité očkovanie. Čas máš iba do konca mesiaca
24. novembra 2025 o 19:57 Čas čítania 1:09 Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách
záveje
Zdroj: TASR - František Iván
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Sneh Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 18:24
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 16:09
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
pred 3 hodinami
Polícia spustila veľký zásah. Nesie krycie meno Baník
Polícia spustila veľký zásah. Nesie krycie meno Baník
dnes o 05:46
Obľúbená značka legín otvorila prvú predajňu na Slovensku. Ich kúsky si už nemusíš kupovať len cez internet
Obľúbená značka legín otvorila prvú predajňu na Slovensku. Ich kúsky si už nemusíš kupovať len cez internet
včera o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 16:09
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
pred 3 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
včera o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
včera o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 18:24
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 3 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
20. 11. 2025 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 3 dňami
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Lifestyle news
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev pred 44 minútami
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok pred hodinou
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky pred hodinou
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii pred 2 hodinami
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách pred 3 hodinami
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu dnes o 09:14
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách včera o 16:38
Wicked s Arianou Grande a Cynthiou Erivo zažíva úspech. Siaha na Oscary a patrí medzi najzárobkovejšie muzikály v histórii včera o 15:51
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov včera o 15:06
Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom včera o 14:29
Slovensko Všetko
Štáty EÚ budú musieť uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ
pred hodinou
Štáty EÚ budú musieť uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ
Inak porušia právo párov na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
Polícia spustila veľký zásah. Nesie krycie meno Baník
pred 3 hodinami
Polícia spustila veľký zásah. Nesie krycie meno Baník
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 47 minútami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Obľúbená značka legín otvorila prvú predajňu na Slovensku. Ich kúsky si už nemusíš kupovať len cez internet
dnes o 05:46
Obľúbená značka legín otvorila prvú predajňu na Slovensku. Ich kúsky si už nemusíš kupovať len cez internet
Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách
včera o 19:57
Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách
Lekári odporúčajú absolvovať dôležité očkovanie. Čas máš iba do konca mesiaca
dnes o 06:27
Lekári odporúčajú absolvovať dôležité očkovanie. Čas máš iba do konca mesiaca
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
včera o 05:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
11. 11. 2025 6:27
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
pred 4 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
pred 4 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 4 dňami
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
21. 11. 2025 6:30
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia