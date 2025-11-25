Polícia neodporúča cestovať do týchto okresov.
V Kežmarskom okrese v obci Stráne pod Tatrami museli vodiči čakať v autách na cestách aj osem hodín. Na cestách sa tvorili výrazné snehové záveje, s ktorými si ťažká technika nevedela poradiť. Silný vietor spôsobuje, že cesty aj po odprataní snehu okamžite znova zasype.
Na miesto museli doviesť ďalšiu ťažkú techniku, ktorá pomáhala riešiť snehovú kalamitu, informuje TVNOVINY.sk. Na komunikáciách uviazli vodiči osobných áut, ale aj zásobovacie kamióny. Polícia žiada ľudí, aby sa oblasti za momentálnych podmienok vyhli.
