Demokrati podávajú trestné oznámenie na Finančnú správu SR. Oznámili, že disponujú úradným spisom, na základe ktorého dal šéf FS pokyn Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) lustrovať rodinných príslušníkov Marty Šimečkovej.
„Opakuje sa schéma, ktorú použil Robert Fico pri Kiskovi: zneužil štátne orgány, aby sa dostal k informáciám, ktoré nemá čo mať. Tentoraz zašiel ešte ďalej a zjavne zneužil orgány, ktoré nemajú mať odkiaľ takéto informácie, pretože v tomto prípade sa KÚFS zaoberá spotrebnými daňami a DPH,“ povedal Juraj Šeliga.
Zneužívanie moci
Podľa Šeligu orgán konal na pokyn premiéra. Prvého apríla dostali úradníci KÚFS úlohu vypracovať analytickú správu o neziskovej organizácii Marty Šimečkovej Projekt Fórum.
„O tri dni neskôr bola úloha rozšírená, aby vypracovali správu aj o rodinných príslušníkoch Marty Šimečkovej, vrátane prístupu do databázy Registra obyvateľov. To je flagrantné zneužívanie moci na politický súboj,“ povedal Šeliga. Podľa opozičných politikov ide o nezákonné, nemorálne konanie a zneužívanie moci.
„Rozširujeme trestné oznámenie, ktoré podali opoziční kolegovia minulý týždeň. Robert Fico sa už nevie zmestiť do kože, pretože mu klesajú preferencie,“ vyhlásil predseda strany Demokrati Jaroslav Naď.