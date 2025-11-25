Slovenské vysoké školy čaká rozsiahla reforma, ktorá má zjednodušiť štúdium, posilniť praktické zručnosti a priblížiť univerzity moderným európskym štandardom.
Slovenské vysoké školy čaká najväčšia reforma za posledné dve desaťročia. Parlament schválil nový zákon o vysokých školách, ktorý má zjednodušiť štúdium, obmedziť byrokraciu a posunúť systém k modernejšiemu a flexibilnejšiemu vzdelávaniu. Zmeny majú podporiť väčšiu prax, rýchlejšie uplatnenie absolventov a užšiu spoluprácu s pracovným trhom.
Kľúčovou novinkou sú krátke študijné programy, takzvané short-cycles, ktoré trvajú jeden až dva roky. Zameriavajú sa najmä na profesijné zručnosti a umožnia rýchle získanie kvalifikácie po maturite. Absolventi získajú titul diplomovaného špecialistu „DiS.“, ktorý stojí medzi maturitou a bakalárom. Programy musia obsahovať minimálne tretinu praxe a na ich tvorbe sa budú podieľať zamestnávatelia aj odborníci z praxe.
Záverečná práca alebo stáž
Reforma mení aj spôsob ukončenia štúdia. Študenti si budú môcť vybrať, či chcú obhajovať záverečnú prácu. alebo absolvovať odbornú stáž. Obe možnosti budú mať rovnakú váhu pri štátnej skúške. Univerzity pridelia študentom supervízorov, ktorí budú sledovať priebeh praxe a hodnotenie. Reforma zároveň umožní prispôsobiť záverečné práce jednotlivým odborom tak, aby lepšie reflektovali reálne úlohy v praxi – od technických návrhov až po umelecké projekty.
Zákon tak reaguje na dlhoročnú kritiku, že slovenské vysoké školy ponúkajú priveľa teórie a málo praktických skúseností. Cieľom je priblížiť domáce univerzity k modelu západných vysokých škôl a lepšie pripraviť absolventov na rýchlo sa meniaci trh práce.