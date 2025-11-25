Na 13. dôchodok majú nárok nielen seniori.
Na 13. dôchodok budú mať v decembri nárok poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.
Sumy sa pohybujú v priemerných mesačných výplatách jednotlivých druhov dôchodkov. V prípade, že priemerná suma dôchodku je nižšia ako 300 eur, výška 13. dôchodku bude 300 eur, informuje Sociálna poisťovňa.
|Druh dôchodku
|13. dôchodok v eurách
|starobný, predčasný starobný, invalidný po dovŕšení dôchodkového veku
|667,30
|invalidný do 70 %
|301,40
|invalidný nad 70 %, sociálny
|548,50
|vdovský
|363,20
|vdovecký
|300,10
|sirotský
|300 (garantovaná minimálna suma 13. dôchodku)
13. dôchodok Sociálna poisťovňa vyplatí automaticky, bez samostatnej žiadosti. V prípade, že majú poberatelia nárok na viacero dôchodkov, Sociálna poisťovňa im vyplatí len jeden – ten najvyšší.
