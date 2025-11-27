Pozor na víkendovú odstávku: V noci nebudú fungovať okamžité platby

Okamžité prevody nebudú dostupné v nedeľu v noci.
BRATISLAVA – Klienti, ktorí si zvykli na komfort okamžitých platieb, by mali zbystriť pozornosť. Na nedeľu 30. novembra 2025 je naplánovaná technická odstávka, ktorá dočasne obmedzí posielanie aj prijímanie finančných prostriedkov v reálnom čase.
Ak plánujete v noci zo soboty na nedeľu robiť rýchle prevody v mBank, budete musieť počkať. Z dôvodu technickej údržby na strane poskytovateľa služby dôjde k dočasnému výpadku systému okamžitých platieb.
Obmedzenie sa týka noci 30. novembra 2025 (nedeľa). Služby mBank nebudú dostupné v čase od 00:30 h do 04:30 h.
V tomto štvorhodinovom okne nebude možné odosielať ani prijímať okamžité platby.
Čo sa stane, ak platbu pošlete?
Banka upozorňuje, že systém v čase odstávky nebude platby radiť do poradia.
„Všetky pokusy o odoslanie okamžitej platby budú počas odstávky zamietnuté. Ak budete chcieť poslať okamžitú platbu, prosíme, počkajte na ukončenie odstávky,“ informuje banka v ozname pre klientov.
Ostatné typy platieb a bankové služby budú fungovať v štandardnom režime bez obmedzení. Banka sa za prípadné komplikácie klientom ospravedlňuje.