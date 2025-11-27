Slovensko od 1. decembra 2025 ukončí štátnu pomoc pri zvýšených splátkach hypoték a zodpovednosť presunie na banky, ktoré sa do nového systému môžu zapojiť len dobrovoľne.
Od 1. decembra 2025 končí štátna pomoc pri zvýšených splátkach hypoték. Úrady práce prestanú prijímať žiadosti a ukončia vyplácanie príspevkov. Poslednú pomoc vyplatia za november 2025 a nároky automaticky zaniknú. Štát prenáša zodpovednosť na banky, no ich účasť v novom systéme ostáva dobrovoľná.
Nový model pomoci závisí od rozhodnutia konkrétnej banky. Klient môže získať mesačný príspevok vo výške 75 % z rozdielu medzi starou a novou splátkou, najviac 150 eur. Banky automaticky vyplatia pomoc klientom, ktorí už predtým mali nárok na štátnu podporu. Ostatní musia splniť viacero podmienok, napríklad začiatok úveru pred januárom 2024 a prvú zmenu fixácie po júli 2025.
Pomoc sa vzťahuje len na jednu zmluvu a nehnuteľnosť určenú na vlastné bývanie na Slovensku. Domácnosť nesmie presiahnuť príjmový limit a klient musí uviesť pravdivé údaje. V opačnom prípade je povinný vrátiť vyplatené sumy. Systém sa nevzťahuje na úvery zo stavebného sporenia.
Dobrovoľná pomoc bánk potrvá len do roku 2027
Banky môžu pomoc poskytovať do konca novembra 2027. Do systému sa musia zapojiť najneskôr do 1. mája 2026. Ministerstvo financií označuje túto pomoc za pokračovanie pôvodnej podpory, no opozícia ju kritizuje ako presun zodpovednosti bez právneho nároku.
Niektorí analytici predpokladajú, že úrokové sadzby v najbližších mesiacoch neprejdú výraznými zmenami. Očakávajú skôr pohyby v desatinách percenta, pričom vývoj závisí najmä od politiky Európskej centrálnej banky, dlhopisov a konkurencie na trhu.