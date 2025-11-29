Macíček môj, budeme na teba všetci čakať, povedala manželka obžalovaného.
Na súde sa stretli vrah so synom obete. Pokračovalo pojednávanie v prípade vraždy psíčkara v Ivanke pri Dunaji. Obžalovaný mal zastreliť 47-ročného Mareka v čase, keď venčil psa pri mohyle Milana Rastislava Štefánika. Obžalovaný František Bak sa obhajuje, že mu nebohý Marek pri hádke zlomil nos a rozbil okno. Pri hádke sa mal brániť výstrelom, ktorý zasiahol hlavu obete, informuje portál Noviny.sk.
Marekov syn mal s otcom telefonovať v čase incidentu. Údajne počul, ako sa otec pri venčení dostal do konfliktu s agresívnym mužom. Otec mal naňho pokojne reagovať so slovami, že odchádza, a že mu dotyčný nemusí nadávať. Telefonát mal ukončiť slovami: "Počkaj, niečo sa deje. Musím ísť a zavolám naspäť." Chlapec opísal otca ako nekonfliktného muža, ktorý sa vyhýbal sporom.
Miestni obyvatelia spomínali, že s Františkom Bakom sa do konfliktu dostávali často. Strelcova manželka však tvrdí, že obeťou miestnych je jej muž. "Nie je to vrah, je to prenasledovaná a dlhodobo terorizovaná obeť, ktorá sa raz v živote rozhodla, že sa nenechá zabiť. Macíček môj, budeme na teba všetci čakať," povedala manželka obžalovaného.
Ďalšie pojednávanie je naplánované na 10. decembra. Mali by sa naň dostaviť ďalší traja svedkovia. Obžalovanému Bakovi hrozí 20 rokov za mrežami.