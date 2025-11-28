Stávku podal v stredu a zaplatil za ňu 4,50 eura.
V hre LOTO 5 z 35 padol dňa 26. novembra jackpot v prvom poradí v hodnote 194 586 eur. Šťastie sa usmialo na človeka z východného Slovenska, ktorému stávka za 4,50 eur priniesla túto mimoriadnu sumu, informuje Tipos.sk.
Ide už o 81. výhru v prvom poradí v histórii tejto hry. Výherca použil vlastné čísla: 7, 8, 12, 23 a 24, ktoré vyžrebovali v stredu. Pravdepodobnosť výhry v tejto konkrétnej lotérii dosahuje 1 : 324 000 a žrebovania prebiehajú trikrát týždenne.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
