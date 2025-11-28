Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 28. novembra 2025 o 9:44
Čas čítania 1:00

Slovenského turistu našli pod lavínou bez známok života. Platí lavínové nebezpečenstvo

Slovenského turistu našli pod lavínou bez známok života. Platí lavínové nebezpečenstvo
Zdroj: Horská záchranná služba

Informovala o tom horská záchranná služba.

Večer dňa 27.11.2025 prijala horská záchranná služba žiadosť o pomoc 48-ročného slovenského turistu. Bol v Nízkych Tatrách v oblasti nad Halášovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika. Turista mal v pláne cestu po zeleno-značenom chodníku. Rodina s ním nemohla nadviazať telefonický kontakt od popoludňajších hodín, preto poprosila HZS o pátranie, informuje HZS.sk.

Lokalizáciou telefónu sa záchranárom podarilo turistu nájsť na mieste, kde predtým potvrdili pád lavíny. Záchranári použili zariadenie RECCO, vďaka ktorému našli telo pod lavínovým nánosom. Pozostatky odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a policajtom.

Zároveň vyhlásili tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Horská služba upozorňuje turistov, aby nezabúdali na povinnú lavínovú výbavu, ktorá je pre túry v tomto ročnom období kľúčová. Taktiež vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v piatok vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Za poslednú periódu sneženia pribudlo v pohoriach 30 až 60 centimetrov nového snehu, najviac v Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre. „Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sneh napadol na starý tvrdý podklad. Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy. Na severe a v tienistých lokalitách sa sneh stabilizuje pomalšie, preto tam je potrebné zvýšiť opatrnosť,“ upozornilo SLP.

Situácia je stabilnejšia pod hornou hranicou lesa a v nižších nadmorských výškach, kde je snehu výrazne menej. Na južných slnečných svahoch sa môžu objaviť splazy alebo malé lavíny spôsobené slnečným žiarením. Celková výška snehu v slovenských pohoriach dosahuje desať až 120 centimetrov.

