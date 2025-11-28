Pristúpia k podobnému kroku aj ostatné lekárske fakulty?
Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave sa študenti v akademickom roku 2026/2027 môžu dostať aj bez prijímacieho konania, ak spĺňajú určité prísne podmienky.
Podmienkou je, že študent mal počas stredoškolského štúdia biológiu a chémiu minimálne dva roky. Okrem toho fakulta vyžaduje vynikajúci prospech. Študijný priemer uchádzača nesmie presiahnuť 1,1 a počas posledných troch rokov štúdia nesmie mať na vysvedčeniach horšiu známku ako chválitebný.
Šance na prijatie študentom zvýšia aj úspechy na olympiádach či jazykové certifikáty, za ktoré vo výberovom konaní môžu získať ďalšie body.
Zvažujú zmenu aj ostatné lekárske fakulty?
Ostatné lekárske fakulty zatiaľ k zmene podmienok prijímacieho konania nepristúpili. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre Markízu uviedla, že témou sa budú zaoberať na najbližšom zasadnutí vedenia. Možnú zmenu systému vedenie jasne nevylúčilo.
Naopak, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine momentálne neplánuje výberové konanie bez prijímacích skúšok.
Kým niektorí odborníci zmenu vítajú, iní sa obávajú, že na lekárske fakulty to nemusí priniesť očakávanú kvalitu študentov.