Štát ti odpustí pokuty aj úroky, stačí splniť jednu podmienku. Týka sa to týchto daní

Daňová amnestia sa začína už 1. januára 2026.
Ak zaplatíte daňový poplatok v správnom čase štát vám odpustí pokuty aj úroky. Daňová amnestia sa začína 1. januára 2026. Umožní daňovníkom zbaviť sa dlhov voči štátu bez pokút a úrokov z omeškania. Ak ju chcete využiť, je potrebné od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 zaplatiť daňový nedoplatok alebo podať (dodatočné) daňové priznanie a zaplatiť daň, informuje Finančná správa.sk.
Štát vtedy odpustí pokuty a úroky z omeškania. V prípade, že zaplatíte pred alebo po tomto dátume platby nebudú započítané do amnestie. Týka sa to daní z príjmov, DPH, spotrebných daní, daní z motorových vozidiel, daní z poistenia, daní zo sladených nápojov a finančných transakcií. Nebude sa to týkať preddavkov, splátok dane, osobitného odvodu, solidárneho príspevku ani miestnych daní.