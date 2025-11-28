Informoval o tom Marek Bezák z Úradu geodézie, kartografie a katastra.
Po novom budeme musieť platiť za prístup do katastra. Anonymné a bezplatné prezeranie listov vlastníctva sa čoskoro stane minulosťou. Túto zmenu pripravuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Hlavnou zmenou je povinná registrácia a poplatok za elektronický výpis.
Dôvodom je nová legislatíva (č. LP/2024/435), ktorá podľa štátu reaguje na rastúce riziko zneužívania osobných údajov a na požiadavky smernice GDPR, informuje portál Pravda.sk.
Poplatok a právna sila výpisu
V prípade, že budete potrebovať údaje z listu vlastníctva, zaplatíte 6 eur. Tento poplatok sa strháva za konkrétny plnohodnotný elektronický výpis z listu vlastníctva.
„Používateľ získa elektronický výpis z listu vlastníctva s rovnakou právnou silou ako listinný výpis, ktorý katastrálne pracovisko vydáva,“ povedal Marek Bezák z ÚGKK SR.
Výpis bude mať elektronickú pečať a budete ho môcť používať na právne úkony. Má nahradiť doterajšie tlačené alebo overené výpisy z katastra.
Podmienky prístupu
Základné informácie zostanú na katastri stále dostupné, no už ich nebudeme môcť prezerať anonymne. Jediný prístup do systému umožní registrácia a autentifikácia. K dostupným informáciám pre registrovaných patria údaje o samotnej nehnuteľnosti (parcelné číslo, výmera, druh pozemku). Katastrálne mapy zostávajú voľne a bezplatne prístupné aj bez registrácie.
Pre notárov, banky, exekútorov či obce sa podmienky nemenia a budú mať naďalej voľný prístup k informáciám.
Ochrana dát a termíny
Takéto zabezpečenie má zabrániť automatizovanému sťahovaniu dát (tzv. robotickému vyťažovaniu) a hromadnému zberu osobných údajov. ÚGKK tvrdí, že vďaka povinnej autentifikácii budú monitorovať prístupy a vytvoria digitálnu stopu pre prípadné vyšetrovanie.
Novela zákona prináša aj ďalšie technické zmeny, ako zjednodušenie návrhov na vklad alebo nové skutkové podstaty priestupkov. Účinnosť zmien očekávajú postupne od 1. júla 2026 a 1. júla 2027, aby stihli pripraviť technické systémy.