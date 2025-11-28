Bývanie je znovu drahšie. Tempo rastu cien je najvyššie za posledné tri roky

Informoval o tom štatistický úrad.
Skutočné predajné ceny nehnuteľností určených na bývanie v druhej polovici roka zrýchlili svoje tempo rastu, keď si medzikvartálne pripísali takmer 5 % a medziročne až vyše 13 %. Výraznejší vplyv malo zdražovanie starších nehnuteľností. Aktuálne tempo rastu bolo najvyššie za posledné tri roky, uviedol v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Domy a byty sa na Slovensku sa na jeseň 2025 predávali za ceny o 13,4 % vyššie ako pred rokom. Dvojciferné tempo medziročného rastu cien eviduje ŠÚ SR na Slovensku už tretí štvrťrok za sebou, aktuálna hodnota bola ešte vyššia ako v prvej polovici roka.
Výraznejšie medziročne zdraželi existujúce nehnuteľnosti, a to o 13,7 %, pri nových nehnuteľnostiach rástli ceny o niečo pomalšie (+11,8 %).
Realizačné ceny medziročne vzrástli vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 7,6 % v Trenčianskom kraji do vyše 22 % v Nitrianskom kraji. Dvojciferné priemerné tempo rastu cien za rok zaznamenalo až päť z ôsmich regiónov Slovenska, pričom priemerný rast nad úrovňou 20 % si pripísali nehnuteľnosti v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.
Medzikvartálne, v porovnaní s letom, vzrástli ceny nehnuteľností v priemere o 4,9 %. Bolo to mierne vyššie tempo ako v predošlom polroku, kedy bol rast cien miernejší, a to len nad úrovňou 2 %. K aktuálnemu výsledku prispelo predovšetkým zvýšenie cien existujúcich nehnuteľností o 5,5 %, nové nehnuteľnosti zvýšili ceny v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pomalšie, o 1,9 %.
Ceny medzikvartálne narástli vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 1,7 % v Košickom kraji do 6,6 % v Bratislavskom kraji. Vyššie celkové priemerné tempo rastu cien nad úrovňou 4 % zaznamenal aj Nitriansky kraj. V polovici slovenských regiónov krátkodobo rástli výraznejšie ceny nových nehnuteľností ako ceny starších, teda existujúcich nehnuteľností.
5 a viac % si pripísali nové domy a byty v Nitrianskom a v Košickom kraji. Naopak, vyššie tempo rastu cien starších (existujúcich) nehnuteľnosti, evidovali v Bratislavskom, Žilinskom, Trnavskom, aj v Prešovskom kraji. Najviac, takmer 8 %, medzikvartálne zdraželi existujúce nehnuteľnosti v Bratislavskom kraji.
V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v 2. štvrťroku 2025 predávali o + 115 % drahšie ako v priemere počas roka 2010. Nárast cien sa líšil podľa typu nehnuteľnosti, počas 14 rokov ceny nových nehnuteľností vzrástli o takmer 79 %, ceny existujúcich nehnuteľností o vyše 131 %.