Ceny navýšili na základe predpokladu, že turisti budú ochotní si priplatiť za vstup.
Múzeum Louvre zvýši vstupné pre mimoeurópskych návštevníkov o desať eur. Ceny za vstupné zvýšia aj v zámku Versailles či Chambord. Ceny zvýšili na základe predpokladu, že turisti, ktorí prekonajú väčšiu vzdialenosť, aby videli jednotlivé pamiatky, nebudú mať problém zaplatiť aj viac, píše portál Le Monde.
Múzeum Louvre vytvorilo plán, ako investuje zarobené peniaze. Tie majú slúžiť na projekt takzvanej Novej renesancie, ktorý počíta s vytvorením nového vchodu a vybudovaním nových podzemných sál. Taktiež plánujú rekonštrukciu zámku Chambord a predpokladajú, že v priebehu jedného roka by vďaka zvýšenému vstupnému mohli zarobiť 20 miliónov eur.
Cena vstupného do Parížskej opery a kaplnky Sainte-Chapelle stúpne zo 16 eur na 22 eur. Podľa informácií Le Monde budú aj populárne americké národné parky od nového roka žiadať od neamerických návštevníkov za ročný preukaz viac ako trojnásobok.