Dnes 29. novembra popoludní došlo na obľúbenom Hrebienku vo Vysokých Tatrách k nepríjemnej nehode. Počas turistiky 51-ročnú ženu zrazila osoba, ktorá sa spúšťala na sánkach. Turistka pri zrážke utrpela poranenie dolnej končatiny. Na pomoc jej okamžite vyrazili záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry.
Podľa informácií od Horskej záchrannej služby (HZS) jej záchranári poranenú končatinu zafixovali a následne ju transportovali pomocou terénneho vozidla do Starého Smokovca. Tam ju odovzdali posádke Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).
