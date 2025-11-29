Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. novembra 2025 o 13:46
Čas čítania 0:32

V okrese Poprad spozorovali medveďa. Nachádzal sa v blízkosti obľúbeného miesta turistov

V okrese Poprad spozorovali medveďa. Nachádzal sa v blízkosti obľúbeného miesta turistov
Zdroj: PxHere

Buďte obozretný a na chodníkoch nenechávajte žiadne zvyšky jedla, obaly či iný odpad.

Obec Veľký Slavkov v okrese Poprad upozorňuje na výskyt medveďa, jeho stopy v uplynulých dňoch zaznamenali v bezprostrednej blízkosti obľúbeného turistického miesta Burich v smere na Žakovskú poľanu a priľahlého turistického prístreška. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Hoci ide o prirodzený výskyt medveďa hnedého v tejto horskej lokalite, táto situácia si vyžaduje mimoriadnu pozornosť a zodpovedné správanie každého návštevníka,“ uvádza.

Verejnosť žiada, aby zvýšila obozretnosť a dodržiavala zásady, ako je napríklad upozorniť na svoju prítomnosť hlasným rozprávaním, pískaním a podobne, chodiť ideálne v skupine a v blízkosti prístreška a na chodníkoch nenechávať žiadne zvyšky jedla, obaly či iný odpad.

V prípade stretu s medveďom sa snažte zostať pokojní. Neutekajte ani sa k nemu nepribližujte,“ dodáva obec. Zároveň upozorňuje, že aktivita medveďov je najvyššia v skorých ranných a neskorých večerných hodinách.

Medvěd
Zdroj: Unsplash/ volně k užití
