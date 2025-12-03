Kategórie
TASR
dnes 3. decembra 2025 o 10:05
Čas čítania 0:42

Prezident Trump označil Bidenove podpisy automatickým perom za neplatné. Odborníci upozorňujú na zákony

Prezident Trump označil Bidenove podpisy automatickým perom za neplatné. Odborníci upozorňujú na zákony
Zdroj: TASR/AP

Odborníci aj médiá však upozorňujú, že takéto vyhlásenia nemajú oporu v ústave ani zákonoch USA.

Americký prezident Donald Trump v utorok opäť spochybnil legitimitu dokumentov, ktoré jeho predchodca Joe Biden podpísal pomocou automatického pera (tzv. autopen). Takéto dokumenty, vrátane milostí, označil za neplatné.

„Všetky dokumenty, vyhlásenia, výkonné nariadenia, memorandá alebo zmluvy, podpísané na základe nariadenia teraz neslávne známeho a neoprávneného „AUTOPENU“ v rámci administratívy Joea Bidena Jr., sú týmto neplatné, zrušené a nemajú žiadnu ďalšiu účinnosť,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.


Nie je však jasné, na ktoré dokumenty sa presne odvoláva, a Biely dom nezverejnil zoznam opatrení či príkazov, ktorých by sa to týkalo, uvádza CNN. Podľa stanice by zrušenie milostí predstavovalo bezprecedentný krok politickej odvety, ktorý nemá oporu ani v ústave, ani v platných zákonoch.

Trump minulý týždeň vyhlásil, že ruší všetky dokumenty podpísané Bidenom pomocou automatického pera. „Týmto ruším všetky výkonné nariadenia a čokoľvek ďalšie, čo nebolo priamo podpísané skorumpovaným Joeom Bidenom, pretože osoby, ktoré obsluhovali Autopen, tak robili nezákonne,“ uviedol vo štvrtok.

Ako pripomína agentúra AP, americké ministerstvo spravodlivosti už niekoľko rokov umožňuje prezidentom používať autopen na podpisovanie rôznych dokumentov vrátane nariadení a milostí.

