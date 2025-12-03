Tento prípad patrí do širšieho vyšetrovania zameraného na nelegálnu migráciu a účelové manželstvá
Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil 20-ročnú Slovenku E. R. z prevádzačstva. Obvinená uzavrela účelové manželstvo s tureckým občanom, ktorý nemal povolenie zdržiavať sa na Slovensku ani v inom štáte EÚ, výmenou za 1 000 eur a úhradu nákladov spojených s cestou späť na Slovensko, informovala polícia na sociálnej sieti.
Manželstvo uzavreli 1. októbra 2023 na úrade v Turecku. Následne obvinená spolu s tureckým občanom odcestovala do Nemecka, kde 3. novembra 2023 predložili doklady o manželstve na miestnom úrade a požiadali o registráciu pobytu.
Obvinená týmto konaním umožnila cudzincovi neoprávnený pobyt v Nemecku a ďalších členských štátoch Európskej únie. Prípad patrí do širšieho vyšetrovania zameraného na nelegálnu migráciu a účelové manželstvá, ktorými cudzinci získavajú neoprávnený pobyt v EÚ.