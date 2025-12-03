Má preveriť koflikt záujmov aj nadobudnutie nehnuteľnosti.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nariadil ešte minulý týždeň hĺbkovú a komplexnú kontrolu nadobudnutí priestorov pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC). V stredu o tom informoval ÚPPV.
„Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia,“ píše úrad.
Portál 360tka dnes informoval, že areál vo Voderadoch odkúpil štát od firmy, v ktorej figuruje influencerka Ema Lacová. Firma tak získala milióny za skrachovaný outlet. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu pre portál 360tka Ema Lacová.
Outlet pri Trnave nevedeli pôvodní majitelia dlhé roky predať. Cenu postupne znižovali až na 5 miliónov eur, no nakoniec ho predali štátu za 16,9 milióna. Pri vyšetrovaní posledných investícií Petra Kmeca sa zistilo, že objekt ocenil znalec, ktorý bol už skôr spájaný s pochybnými obchodmi so štátnymi železničnými pozemkami.
Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC, verejnú súťaž spôsob nákupu nehnuteľnosti, ale aj rozhodovanie vedúceho k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia či preveriť riziká a konflikt záujmov.
Drucker zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná.“