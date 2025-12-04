Pre budúcnosť Volkswagenu je kľúčové optimalizovať náklady, zvyšovať produktivitu a zjednodušovať procesy.
Šéf Volkswagen Group Oliver Blume oznámil, že spoločnosť bude pokračovať v úsporných opatreniach, aby zostala konkurencieschopná a zisková. Počas stretnutia so zamestnancami vo Wolfsburgu zdôraznil, že pre budúcnosť VW je kľúčové optimalizovať náklady, zvyšovať produktivitu a zjednodušovať procesy.
Blume pripomenul, že automobilka prechádza rozsiahlymi reorganizačnými zmenami a dohody so zamestnancami sa postupne realizujú. „Len ekonomicky stabilná spoločnosť môže byť bezpečným zamestnávateľom,“ upozornil.
Koncom decembra 2024 sa VW a odborový zväz IG Metall dohodli na reštrukturalizačnom programe, ktorý do roku 2030 zruší 35 000 pracovných miest v Nemecku, pričom spoločnosť zároveň predĺžila dohodu o istote zamestnania do roku 2030.