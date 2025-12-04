Kategórie
Natália Mišániová
dnes 4. decembra 2025 o 9:15
Čas čítania 0:35

Machala chce brániť slovenčinu novým zákonom. Poslovenčil by napríklad slogan „Just do it“, vraj by mu dal za pravdu aj Štúr

Diskutovať
Machala chce brániť slovenčinu novým zákonom. Poslovenčil by napríklad slogan „Just do it“, vraj by mu dal za pravdu aj Štúr
Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Machala tvrdí, že „treba zatiahnuť ručnú brzdu“.

Generálny tajomník Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala oznámil, že rezort pripravuje úpravu jazykového zákona. Cieľom je posilniť používanie slovenčiny vo verejnom priestore a obmedziť nadmerné používanie cudzích jazykov. Ministerstvo sa chce inšpirovať Francúzskom, kde musia byť aj marketingové slogany svetových značiek preložené do francúzštiny, informuje TA3.

Machala vysvetlil, že podobný prístup by mal fungovať aj na Slovensku, keďže cudzích výrazov pribúda a slovenčina z verejného priestoru ustupuje. Uviedol presný príklad:
„Francúzi majú v legislatíve, že všetky zahraničné nápisy a marketingové slogany, ako napríklad ‚Just do it!‘ od Nike, musia byť vo francúzskom jazyku a zahraničné spoločnosti to majú rešpektovať.“

Zdôraznil tiež, že situácia si vyžaduje reakciu: „Musíme zatiahnuť ručnú brzdu, zahraničných výrazov sa nám dostáva do jazyka príliš veľa. Keď sa prejdete po Starom Meste, väčšina jedálnych lístkov v reštauráciách je v angličtine. Ľudovít Štúr by mi dal asi za pravdu, musíme sa touto témou zaoberať.“

Anketa:
Čo vravíš na tento nápad?
Rozhodne súhlasím.
Je to nezmysel.
Rozhodne súhlasím.
18 %
Je to nezmysel.
82 %
Machala
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Súvisiace témy:
Lukáš Machala Správy z domova
