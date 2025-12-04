AKTUÁLNE: V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dvaja ľudia skončili v nemocnici

Dvoch ľudí pre nevoľnosť hospitalizovali.
Od skorého rána zasahujú v Žiline na viacerých miestach pre podozrenie z úniku neznámej látky hasiči aj polícia. Dvaja ľudia pre nevoľnosť a zvracanie skončili v nemocnici. Z preventívnych dôvodov uzavreli nákupné centrum a štyri okolité ulice, informujú tvnoviny.sk.
Poplach sa začal na Moyzesovej ulici, kde hasiči prijali hlásenie okolo 4.00 ráno. Obyvateľov z okolia, žiakov priľahlej základnej školy a zamestnancov mestského úradu evakuovali.
„Obyvatelia boli z preventívnych dôvodov evakuovaní. Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí vykonávajú merania a zabezpečujú okolie,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Na Moyzesovej ulici je situovaná aj budova Červeného kríža, kde sa nachádza asi 10 klientov, z ktorých niektorí sú imobilní. Priestor sa zatiaľ len vetrá.