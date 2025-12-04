Kategórie
Natália Mišániová
dnes 4. decembra 2025 o 10:02
Čas čítania 0:28

AKTUÁLNE: V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dvaja ľudia skončili v nemocnici

AKTUÁLNE: V Žiline vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dvaja ľudia skončili v nemocnici
Zdroj: Refresher

Dvoch ľudí pre nevoľnosť hospitalizovali.

Od skorého rána zasahujú v Žiline na viacerých miestach pre podozrenie z úniku neznámej látky hasiči aj polícia. Dvaja ľudia pre nevoľnosť a zvracanie skončili v nemocnici. Z preventívnych dôvodov uzavreli nákupné centrum a štyri okolité ulice, informujú tvnoviny.sk

Poplach sa začal na Moyzesovej ulici, kde hasiči prijali hlásenie okolo 4.00 ráno. Obyvateľov z okolia, žiakov priľahlej základnej školy a zamestnancov mestského úradu evakuovali.

„Obyvatelia boli z preventívnych dôvodov evakuovaní. Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí vykonávajú merania a zabezpečujú okolie,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.

Na Moyzesovej ulici je situovaná aj budova Červeného kríža, kde sa nachádza asi 10 klientov, z ktorých niektorí sú imobilní. Priestor sa zatiaľ len vetrá.

policia, Žilina
Zdroj: Policia - Žilinský kraj (Facebook)
