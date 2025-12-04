AKTUÁLNE: V Žiline hlásia únik neznámej látky. Polícia a hasiči zasahujú na viacerých miestach

Polícia o udalosti informovala na sociálnej sieti.
Polícia zasahuje na viacerých miestach v Žiline po ohlásení podozrenia na únik neznámej látky. Občanov vyzýva na dodržiavanie pokynov a sledovanie aktuálnych informácií.
Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu
Mesto Žilina pre únik neznámej látky do ovzdušia vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Záchranné zložky v centre mesta evakuujú Moyzesovu ulicu a Ulicu Daniela Dlabača.
„Situácia je momentálne pod kontrolou, na mieste zasahujú policajti a hasiči, ktorí zabezpečujú okolité územie a vykonávajú merania,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že mesto Žilina zisťuje všetky potrebné podrobnosti o pôvode a charaktere látky.
