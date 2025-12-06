Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 0:34

Nemec vyhral v Eurojackpote 10 miliónov eur. Slovák získal v treťom poradí atraktívnu šesťcifernú výhru

Nemec vyhral v Eurojackpote 10 miliónov eur. Slovák získal v treťom poradí atraktívnu šesťcifernú výhru
Zdroj: Flickr / Tim Reckmann

Nemecko tak opäť potvrdilo svoju dominanciu v tejto populárnej európskej lotérii.

V piatkovom žrebovaní nadnárodnej lotérie Eurojackpot padol jackpot v hodnote 10 miliónov eur. Hlavnú cenu získal hráč z Nemecka, ktorý správne tipol všetkých päť hlavných čísel – 1, 4, 18, 22, 24, aj obe dodatkové čísla 6 a 10. Podľa informácií denníka Bild výherný tiket podal v Bádensku-Württembersku.

Ide už o druhú hlavnú výhru v priebehu jediného týždňa. V utorok sa totiž z 23,5-miliónového jackpotu tešil výherca z dánskeho mesta Rudersdal. Príjemné prekvapenie čaká aj jedného slovenského hráča, v piatkovom žrebovaní získal tretie poradie a získa viac než 120-tisíc eur. Slovensko má v 13-ročnej histórii tejto lotérie zatiaľ jedného víťaza v prvom poradí (s výhrou presahujúcou 58,8 milióna eur) a množstvo výhercov v druhom poradí.

 Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
EUROJACKPOT, JACKPOT, LOTERIA
Zdroj: Flickr / Tim Reckmann
