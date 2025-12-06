Nemecko tak opäť potvrdilo svoju dominanciu v tejto populárnej európskej lotérii.
V piatkovom žrebovaní nadnárodnej lotérie Eurojackpot padol jackpot v hodnote 10 miliónov eur. Hlavnú cenu získal hráč z Nemecka, ktorý správne tipol všetkých päť hlavných čísel – 1, 4, 18, 22, 24, aj obe dodatkové čísla 6 a 10. Podľa informácií denníka Bild výherný tiket podal v Bádensku-Württembersku.
Ide už o druhú hlavnú výhru v priebehu jediného týždňa. V utorok sa totiž z 23,5-miliónového jackpotu tešil výherca z dánskeho mesta Rudersdal. Príjemné prekvapenie čaká aj jedného slovenského hráča, v piatkovom žrebovaní získal tretie poradie a získa viac než 120-tisíc eur. Slovensko má v 13-ročnej histórii tejto lotérie zatiaľ jedného víťaza v prvom poradí (s výhrou presahujúcou 58,8 milióna eur) a množstvo výhercov v druhom poradí.