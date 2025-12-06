Povrch vozoviek je prevažne vlhký.
Na ceste I/14 na horskom priechode (HP) Šturec od šiesteho po 13. kilometer padajú na vozovku skaly. Miestami sa na cestách vyskytuje i hmla. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.
„Na značnej časti najmä stredného a východného Slovenska sa vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 200 metrov, hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje na Orave v oblasti Tvrdošína a na Spiši v okolí Spišskej Novej Vsi,“ priblížila SSC.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Rovnako zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Povrch vozoviek je prevažne vlhký.