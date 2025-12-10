Polícia aj tento rok spustila sviatočnú kampaň zameranú na vypátranie dlhodobo hľadaných osôb.
Aj počas tohtoročných Vianoc sa slovenská polícia prostredníctvom sociálnej sieti zapája do tradičnej kampane, ktorou upozorňuje na najhľadanejších Slovákov v databáze Interpolu. Cieľom je netradičnou, no zrozumiteľnou formou osloviť verejnosť a získať nové informácie o hľadaných osobách.
Témou tohtoročnej série je symbolická „vianočná pošta“ adresovaná tým, ktorí by sa mali vrátiť domov. Jednou z osôb, na ktorú kampaň upozorňuje, je aj mafián Karol Mello, ktorý v minulosti spolupracoval aj s Mikulášom Černákom, no neskôr ho zradil.
Kampaň stavia na humore a kreativite, aby sa čo najviac šírila na sociálnych sieťach a oslovila široké publikum. Zoznam hľadaných osôb je dostupný na stránke Interpolu aj na portáli EÚ Most Wanted. Informácie je možné oznámiť na čísle 158 alebo súkromnou správou, pričom anonymita je zaručená.