Na nebezpečný nález upozornilo združenie Priateľ pes.
V Štúrove sa objavila mimoriadne nebezpečná nástraha, na Petőfiho ulici našli špekačky napchaté klincami. Na incident upozornilo občianske združenie Priateľ pes, ktoré varuje majiteľov domácich zvierat, aby zvýšili opatrnosť.
Združenie odporúča skontrolovať dvory a sledovať zdravotný stav psov či mačiek. Ak by sa objavilo vracanie, krvavá stolica alebo apatia, je potrebné okamžite kontaktovať veterinára. Obyvatelia by si mali všímať aj podozrivé osoby v okolí a v prípade potreby volať políciu.
