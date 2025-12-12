Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 12. decembra 2025 o 12:36
Čas čítania 0:43

Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností

Pomoc od štátu bude chýbať až 230-tisíc domácnostiam.

Energie budú od budúceho roka drahšie a štát mení spôsob, akým bude ľuďom pomáhať. Doteraz dostával podporu každý, no po novom ju získajú len domácnosti s nižšími príjmami. Preto sa pre mnohých zvýšia účty, informuje portál Pravda.


Elektrina zdražie úplne všetkým. Tí, ktorí budú mať nárok na štátnu pomoc, zaplatia približne o 19 percent viac. Domácnosti, ktoré pomoc nedostanú, si priplatia oveľa viac – účty im môžu stúpnuť až o 70 percent. Pri plyne a teple bude fungovať podobný princíp. Kto prekročí stanovený príjmový limit, štátnu dotáciu nedostane a zaplatí vyššiu cenu.

Pozri si, či máš nárok na energopomoc od štátu. 


Podľa odhadov pomoc dostane asi 90 percent domácností. Zvyšných 230-tisíc domácností zostane bez podpory a energie ich budú stáť výrazne viac. Aby štát vedel určovať, kto má na pomoc nárok, musí vytvoriť nový informačný systém, ktorý bude spracovávať veľké množstvo údajov o príjmoch ľudí. Ten bude stáť približne 17 miliónov eur.


Celkovo to znamená, že energie pôjdu hore pre každého, ale domácnosti s nižšími príjmami budú mať účty miernejšie vďaka dotácii. Tí, ktorí zarobia viac, si priplatia najviac.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Energie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
dnes o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 hodinami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 10:11
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
pred 3 hodinami
Prezident sa postavil koalícii. Kontroverzný zákon o ÚOO odmieta podpísať aj po prelomení veta
Prezident sa postavil koalícii. Kontroverzný zákon o ÚOO odmieta podpísať aj po prelomení veta
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 10:11
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
Počasie na Slovensku čaká zmena: Koniec teplého decembra môže prísť skôr, než sa očakávalo
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
dnes o 08:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
5. 12. 2025 6:31
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
Známy obchod stiahne z predaja pohár z Číny. Obsahuje nebezpečné chemikálie, ktoré ohrozujú zdravie
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
7. 12. 2025 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
8. 12. 2025 12:40
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Lifestyle news
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie pred 5 minútami
Toto sú najvplyvnejšie ženy roku 2025: V rebríčku od Forbes nájdeš Ursulu von der Leyen, ale aj Taylor Swift pred hodinou
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025 pred hodinou
Na oblohe v decembri môžeš vidieť „vianočnú hviezdu“. Čo v skutočnosti sledujeme? pred 3 hodinami
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe pred 3 hodinami
Čo najviac zaujímalo Slovákov v roku 2025? Na Google sme hľadali Bianku Rumanovú, Labubu, ale aj stolárstvo dnes o 11:13
TIME vyhlásil Osobnosť roka 2025. Nie je to však konkrétny človek dnes o 10:04
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou dnes o 10:00
Napätie okolo Eurovízie sa stupňuje. Víťaz minulého ročníka Nemo vracia trofej, krajiny bojkotujú súťaž dnes o 09:17
Netflix potešil fanúšikov. Do ponuky pribudol jeden z najúspešnejších slovenských filmov včera o 16:24
Slovensko Všetko
Prezident sa postavil koalícii. Kontroverzný zákon o ÚOO odmieta podpísať aj po prelomení veta
pred 3 hodinami
Prezident sa postavil koalícii. Kontroverzný zákon o ÚOO odmieta podpísať aj po prelomení veta
Prezident Peter Pellegrini situáciu okomentoval na sociálnej sieti.
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
dnes o 09:40
Štát rozpredáva svoj majetok: Ponúka auto za necelých 2 000 eur. Musíš však splniť tieto podmienky
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
pred 2 hodinami
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Našli v ňom mikroorganizmus
Minister obrany predstavil nové uniformy pre vojakov. Čoskoro dostanú aj nové zbrane
pred 3 hodinami
Minister obrany predstavil nové uniformy pre vojakov. Čoskoro dostanú aj nové zbrane
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
pred 2 hodinami
Na Slovensko onedlho dorazí ochladenie. Dočkáme sa znova snehu?
Na západe Slovenska vybuchol bankomat. Poškodil aj budovu obecného úradu
dnes o 09:17
Na západe Slovenska vybuchol bankomat. Poškodil aj budovu obecného úradu
Ekonomika Všetko
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
včera o 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
pred hodinou
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
pred hodinou
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
včera o 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
pred 3 dňami
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia