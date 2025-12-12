Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 12. decembra 2025 o 16:57
Čas čítania 0:23

Na väčšine Slovenska je hustá hmla: V týchto oblastiach neuvidíš na viac ako 50 metrov

Na väčšine Slovenska je hustá hmla: V týchto oblastiach neuvidíš na viac ako 50 metrov
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Na niektorých miestach je dohľadnosť výrazne obmedzená.

Hmla s dohľadnosťou od 200 do 100 metrov je na väčšine územia Slovenska, pričom hmla s nižšou dohľadnosťou sa nachádza v nížinách a v horských dolinách a kotlinách. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalite Nitrianske Rudno. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnosť.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy a tiež horské priechody (HP) sú zjazdné. „Pozor! Na ceste I/14 - HP Šturec od kilometra šesť do kilometra 13 padajú skaly na vozovku,“ zdôraznila SSC.

12. decembra 2025 o 16:09 Čas čítania 0:42 AKTUÁLNE: ŽSR majú nové vedenie. Generálnym riaditeľom sa stane Miroslav Garaj AKTUÁLNE: ŽSR majú nové vedenie. Generálnym riaditeľom sa stane Miroslav Garaj
12. decembra 2025 o 16:26 Čas čítania 1:00 Fico sa obul do Pellegriniho. Nevie, ako chutí 9 mm guľka v bruchu, odkázal prezidentovi Fico sa obul do Pellegriniho. Nevie, ako chutí 9 mm guľka v bruchu, odkázal prezidentovi
12. decembra 2025 o 15:31 Čas čítania 0:48 Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 6 mesiacov. Toto je dôvod Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 6 mesiacov. Toto je dôvod
Zdroj: zjazdnost.sk
