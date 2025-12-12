Na niektorých miestach je dohľadnosť výrazne obmedzená.
Hmla s dohľadnosťou od 200 do 100 metrov je na väčšine územia Slovenska, pričom hmla s nižšou dohľadnosťou sa nachádza v nížinách a v horských dolinách a kotlinách. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalite Nitrianske Rudno. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnosť.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy a tiež horské priechody (HP) sú zjazdné. „Pozor! Na ceste I/14 - HP Šturec od kilometra šesť do kilometra 13 padajú skaly na vozovku,“ zdôraznila SSC.
