Zo slovenského trhu aktuálne sťahujú výrobok - počiatočnú dojčenskú výživu BEBA COMFORT 1 HMO, 800 g, so šaržou 52850346AF. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Toto stiahnutie je dobrovoľným preventívnym opatrením z spoločnosti Nestlé Slovensko z dôvodu prítomnosti mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z výrobných liniek v továrni, kde bola predmetná šarža výrobku vyrobená,“ informoval úrad. „Žiadnych iných potravín sa sťahovanie netýka,“ dodali hygienici.
Uistili, že dotknuté regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. ÚVZ neodporúča ďalej používať uvedenú šaržu potraviny na prípravu stravy pre dojčatá.