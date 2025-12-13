Kategórie
TASR
dnes 13. decembra 2025 o 11:20
Čas čítania 0:25

Rodičia, pozor: Z trhu sťahujú šaržu dojčenskej výživy. Na výrobnej linke zistili Bacillus cereus

Rodičia, pozor: Z trhu sťahujú šaržu dojčenskej výživy. Na výrobnej linke zistili Bacillus cereus
Zdroj: Unsplash/Michal Bar Haim

Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili.

Zo slovenského trhu aktuálne sťahujú výrobok - počiatočnú dojčenskú výživu BEBA COMFORT 1 HMO, 800 g, so šaržou 52850346AF. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.


„Toto stiahnutie je dobrovoľným preventívnym opatrením z spoločnosti Nestlé Slovensko z dôvodu prítomnosti mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z výrobných liniek v továrni, kde bola predmetná šarža výrobku vyrobená,“ informoval úrad. „Žiadnych iných potravín sa sťahovanie netýka,“ dodali hygienici.


Uistili, že dotknuté regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. ÚVZ neodporúča ďalej používať uvedenú šaržu potraviny na prípravu stravy pre dojčatá.

dieťa, bábätko, rodina, batoľa
Zdroj: Unsplash/Michal Bar Haim
Súvisiace témy:
Deti Rodičovstvo Správy z domova Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
