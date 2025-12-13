Poslanci po sebe pokrikovali a hádzali predmety.
V slovenskom parlamente pred pár dňami počas schvaľovania novely Trestného zákona vyeskalovala situácia medzi poslancami až do fyzického konfliktu. Padali urážky, nadávky, dokonca aj fľaše a pokrčené papiere. Situácia sa vyostrila až do fyzického škrtenia a strkania.
Vyhrotenú situáciu na Slovensku si všimli aj zahraničné médiá, čím sa Slovensko neukázalo práve v najlepšom svetle. „Počas zasadnutia parlamentu v Bratislave sa poslanci na Slovensku rýchlo dostali od slovných útokov až k hádzaniu fliaš, strkaniu a posmeškom,“ napísal Daily Mail.
Parlament vo štvrtok večer schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu vo štvrtok ráno v rámci rokovania výborov. V pléne od začiatku hlasovania o úprave opoziční poslanci skandovali slovo „hanba“ a pískali na píšťalkách na vyjadrenie svojho nesúhlasu. Došlo i k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
Poslanecké kluby Smer a Hlas odsúdili správanie poslanca a lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča a ďalších opozičníkov vo štvrtok (11. 12.) v Národnej rade (NR) SR. Upozornili na vulgárne, agresívne útoky z Matovičovej strany voči koaličným poslankyniam. Kritizovali, že ďalší opozičníci konanie Matoviča neodsúdili a nezasiahli proti nemu. Apelovali na nich, aby incident odsúdili. Avizovali tiež podania na mandátový a imunitný výbor. Zároveň chcú otvoriť otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca NR SR. Vyplýva to z vyjadrenia predstaviteľov klubov Smeru a Hlasu na piatkovej tlačovej konferencii.
Poslanec a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič vyhlásil, že podá trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú (Smer-SD) za ohováranie. Dôvodom sú jej vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii týkajúce sa štvrtkového (11. 12.) incidentu v Národnej rade SR. Odmietol, že na poslankyňu zaútočil.
