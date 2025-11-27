Tisíce ľudí dostanú list od zdravotnej poisťovne: Pozrite sa, čo musíte splniť

Union budúci týždeň začína s podajom preukazov poistencov pre nových klientov
„Už budúci týždeň začíname s podajom preukazov poistencov pre našich nových klientov. Preukazy budú odosielané poštou – doporučene do vlastných rúk, na adresu, ktorú poistenci a poistenky pri podávaní prihlášky uvideli ako adresu na doručenie preukazu, resp. ak si zvolili prevzatie na kontaktnom mieste, tak si ho prevezmú osobne,“ povedala hovorkyňa zdravotnej poisťovnej Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Noví poistenci Unionu dostanú spolu so zdravotným preukazom aj prihlasovacie údaje do online pobočky a mobilnej aplikácie. Plnohodnotne ich budú môcť využívať od 1. januára 2026. Starý preukaz nie je potrebné vracať. Je potrebné ho skartovať a od nového roka sa preukazovať už len novým.
Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára 2026. Lekárom zmenu oznamovať netreba, hoci podľa Dupaľovej Ksenzsighovej niektorí túto informáciu ocenia.
Poistencov o postupe doručovania preukazu informujú emailom alebo SMS správou – dostanú upozornenie o podaní zásielky na poštu vrátane podacieho čísla, o jej uložení na pošte, prípadne o uložení na kontaktnom mieste.