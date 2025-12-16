Dopravu nahradili autobusmi.
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak, informuje portál TV Noviny. Podľa dostupných informácií sa vykoľajil posledný vagón pracovného vlaku s podvalmi.
Potvrdila to aj hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Vlaky dočasne nahradili autobusmi.
