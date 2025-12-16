Kategórie
TASR
dnes 16. decembra 2025 o 9:05
Čas čítania 1:00

Poistenie áut od roku 2026 zdražie. Stále však existuje spôsob, ako ušetriť

Zdroj: Unsplash/Lena Balk

Štát zvyšuje odvody a poisťovne upozorňujú, že do cien sa premietnu aj rastúce náklady a inflácia.

Od 1. januára 2026 si motoristi na Slovensku opäť priplatia za povinné zmluvné poistenie vozidiel. Zdražovanie je súčasťou tretieho balíka konsolidačných opatrení a súvisí so zvýšením osobitného odvodu aj dane z neživotného poistenia z doterajších 8 na 10 percent.

Zvýšenie sa dotkne existujúcich aj nových zmlúv

Vyšší osobitný odvod musí odvádzať každá poisťovňa a štát ho využíva najmä na financovanie činnosti polície a hasičov. Zvýšenie sadzby sa dotkne všetkých existujúcich aj nových poistných zmlúv. Poisťovne môžu zvýšené náklady premietnuť do cien rôznymi spôsobmi, no zákazníkov musia o zmenách vopred informovať.

Samotné zvýšenie odvodu znamená nárast ceny povinného poistenia približne o 2,2 percenta. Ak motorista doteraz platil ročne 200 eur, po novom by zaplatil zhruba o štyri eurá viac. Konečné zdraženie však môže byť výraznejšie, keďže poisťovne čelia rastúcim nákladom.

Povinné zmluvné poistenie môže zdražieť až o 10 %

Do cien poistiek sa totiž premieta aj inflácia, ktorá v posledných rokoch zvýšila ceny náhradných dielov, opráv a práce v autoservisoch. Zároveň sa zvyšovali aj limity poistného krytia pri škodách na zdraví a majetku, čo znamená vyššie riziká a náklady pre poisťovne.

Analytici upozorňujú, že po započítaní všetkých faktorov môže povinné zmluvné poistenie v roku 2026 zdražieť celkovo až o 10 percent. Výraznejší rast cien sa očakáva najmä pri vozidlách s elektrickým pohonom, ktorých opravy sú nákladnejšie.

Stále máte možnosť ušetriť

Motoristi majú stále možnosť ušetriť porovnaním ponúk jednotlivých poisťovní. Odborníci odporúčajú sledovať výročný dátum zmluvy a v prípade potreby podať výpoveď v zákonnej lehote, aby si mohli vybrať výhodnejšiu ponuku.

