Slovenské pištole Grand Power sa dostali do embargovaného Jemenu, kontrola reexportu je slabá

Slovenské samopaly rovnakého výrobcu sa v rozpore so sankciami dostali po začiatku vojny na Ukrajine aj do Ruska
Až 320 pištolí slovenského výrobcu Grand Power sa mohlo objaviť v embargovanom Jemene, konkrétne v meste, ktoré ovládajú povstalci Húsíovia. Odhaľuje to investigatíva arabskej investigatívnej redakcie ARIJ. Investigatívne centrum Jána Kuciaka pátralo po detailoch spolu s českým portálom investigace.cz. Zistili sme, že do Jemenu zbrane doputovali cez Českú republiku a Saudskú Arábiu. Slovenské samopaly rovnakého výrobcu sa v rozpore so sankciami dostali po začiatku vojny na Ukrajine aj do Ruska, o čom sme písali prednedávnom. Ich cesta mohla byť podobná.
Na videu na Facebooku sa na podstavci krúti zaujímavo vyzerajúca pištoľ. Potom ju neznámy muž vezme do rúk a ukazuje ju do kamery v rôznych uhloch, predvádza funkčnosť kohútika, ukazuje detaily.
Okrem zlatého finišu záveru upútajú aj nápisy vrátane výrazného „MADE IN SLOVAKIA”.
Video na sociálnu sieť zavesil predajca zbraní Ashraf Munef a zobrazovaná zbraň je model X-Calibur Mk23, športový špeciál slovenskej zbrojovky Grand Power, od ktorej sa minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru minulý týždeň rozhodol bez súťaže nakúpiť pušky za približne 50 miliónov eur.
Zbrojovku pritom sprevádzajú kontroverzie – od extrémistickej minulosti jej majiteľa Jaroslava Kuracinu, cez prepojenia na ministra Kaliňáka po výrobu pod značkou Grand Power v Rusku, ktorá trvá dodnes – o ktorej sme v ICJK písali nedávno.
K tomu sa teraz pridáva aj zlatá pištoľ X-Calibur, ktorú predajca Munef ponúkal na predaj v meste Saná v Jemene, kam vývoz akýchkoľvek zbraní zakazujú sankcie EÚ, USA, aj rezolúcie OSN.
Ako odhalila investigatíva organizácie ARIJ, ktorá sa špecializuje na arabské krajiny, do Jemenu sa napriek tomu dostávajú európske, americké či brazílske zbrane. Medzi nimi aj pozlátená pištoľ Grand Power so sériovým číslom K102358.
Bola súčasťou zásielky 320 pištolí, z toho 200 kusov rovnakého modelu, ktorú slovenský výrobca Grand Power poslal českej spoločnosti s ruským pozadím Kalibrgun. Tá pištole následne predala do Saudskej Arábie, odkiaľ sa minimálne časť zásielky pravdepodobne cez pašerácke siete dostala do Jemenu.
„Kontrola exportu zbraní je v rukách jednotlivých národných štátov. Tie udeľujú príslušné povolenia (licencie) na ich vývoz a musia zaistiť, že sa nedostanú do krajín pod medzinárodnými sankciami. Tomuto vývozu musia zabrániť aj v prípade ich vývozu do tretích krajín, ktoré pod sankciami nie sú, ak existuje reálne riziko, že by mohli byť reexportované práve do sankcionovaných štátov,” hovorí pre ICJK vedúca katedry bezpečnostných štúdií CEVRO University Martina Heranová.