Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
redakcia
dnes 16. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:36

Slovenské pištole Grand Power sa dostali do embargovaného Jemenu, kontrola reexportu je slabá

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovenské pištole Grand Power sa dostali do embargovaného Jemenu, kontrola reexportu je slabá
Zdroj: Youtube Shorts

Slovenské samopaly rovnakého výrobcu sa v rozpore so sankciami dostali po začiatku vojny na Ukrajine aj do Ruska

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Až 320 pištolí slovenského výrobcu Grand Power sa mohlo objaviť v embargovanom Jemene, konkrétne v meste, ktoré ovládajú povstalci Húsíovia. Odhaľuje to investigatíva arabskej investigatívnej redakcie ARIJ. Investigatívne centrum Jána Kuciaka pátralo po detailoch spolu s českým portálom investigace.cz. Zistili sme, že do Jemenu zbrane doputovali cez Českú republiku a Saudskú Arábiu. Slovenské samopaly rovnakého výrobcu sa v rozpore so sankciami dostali po začiatku vojny na Ukrajine aj do Ruska, o čom sme písali prednedávnom. Ich cesta mohla byť podobná.

Na videu na Facebooku sa na podstavci krúti zaujímavo vyzerajúca pištoľ. Potom ju neznámy muž vezme do rúk a ukazuje ju do kamery v rôznych uhloch, predvádza funkčnosť kohútika, ukazuje detaily.

Okrem zlatého finišu záveru upútajú aj nápisy vrátane výrazného „MADE IN SLOVAKIA”.

Video na sociálnu sieť zavesil predajca zbraní Ashraf Munef a zobrazovaná zbraň je model X-Calibur Mk23, športový špeciál slovenskej zbrojovky Grand Power, od ktorej sa minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru minulý týždeň rozhodol bez súťaže nakúpiť pušky za približne 50 miliónov eur.

9. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 3:00 SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja

Zbrojovku pritom sprevádzajú kontroverzie – od extrémistickej minulosti jej majiteľa Jaroslava  Kuracinu, cez prepojenia na ministra Kaliňáka po výrobu pod značkou Grand Power v Rusku, ktorá trvá dodnes – o ktorej sme v ICJK písali nedávno.

K tomu sa teraz pridáva aj zlatá pištoľ X-Calibur, ktorú predajca Munef ponúkal na predaj v meste Saná v Jemene, kam vývoz akýchkoľvek zbraní zakazujú sankcie EÚ, USA, aj rezolúcie OSN.

Ako odhalila investigatíva organizácie ARIJ, ktorá sa špecializuje na arabské krajiny, do Jemenu sa napriek tomu dostávajú európske, americké či brazílske zbrane. Medzi nimi aj pozlátená pištoľ Grand Power so sériovým číslom K102358.

Bola súčasťou zásielky 320 pištolí, z toho 200 kusov rovnakého modelu, ktorú slovenský výrobca Grand Power poslal českej spoločnosti s ruským pozadím Kalibrgun. Tá pištole následne predala do Saudskej Arábie, odkiaľ sa minimálne časť zásielky pravdepodobne cez pašerácke siete dostala do Jemenu.

„Kontrola exportu zbraní je v rukách jednotlivých národných štátov. Tie udeľujú príslušné povolenia (licencie) na ich vývoz a musia zaistiť, že sa nedostanú do krajín pod medzinárodnými sankciami. Tomuto vývozu musia zabrániť aj v prípade ich vývozu do tretích krajín, ktoré pod sankciami nie sú, ak existuje reálne riziko, že by mohli byť reexportované práve do sankcionovaných štátov,” hovorí pre ICJK vedúca katedry bezpečnostných štúdií CEVRO University Martina Heranová.

Článok má pokračovanie, ktoré si môžeš prečítať na webe ICJK.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
dnes o 06:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
pred hodinou
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
včera o 12:22
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
Na Slovensku rastie ilegálny predaj koláčov, štát výrazne sprísni kontroly. Prichádza o desiatky miliónov eur
včera o 14:19
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
11. 12. 2025 13:18
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
včera o 07:49
SHMÚ očakáva do konca decembra prekvapivé počasie. Prezradili, kedy môže začať snežiť
SHMÚ očakáva do konca decembra prekvapivé počasie. Prezradili, kedy môže začať snežiť
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 9:10
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
8. 12. 2025 7:10
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
12. 12. 2025 8:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
9. 12. 2025 11:50
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 3 dňami
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
Meteorológovia prezradili, aké budú Vianoce. Veľa ľudí predpovede sklamú
8. 12. 2025 8:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Lifestyle news
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne pred 28 minútami
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách pred hodinou
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter pred 2 hodinami
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? dnes o 08:42
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov včera o 16:07
Rock for People sa dostal do rebríčka TOP 10 európskych festivalov. Halsey bude jeho piatou headlinerkou včera o 14:42
Google prichádza s novou funkciou: Umožňuje virtuálne vyskúšať oblečenie len s pomocou selfie včera o 14:06
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka včera o 13:18
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval včera o 12:35
Ikona herného sveta Lara Croft sa vracia. Fanúšikov série Tomb Raider čakajú hneď dve nové hry včera o 11:46
Slovensko Všetko
Viac ako stotisíc Slovákov zmení od nového roka poisťovňu. Klienti odchádzajú hlavne z jednej z nich
pred 21 minútami
Viac ako stotisíc Slovákov zmení od nového roka poisťovňu. Klienti odchádzajú hlavne z jednej z nich
Úrad priblížil, že aj v tomto roku sú obce s najväčším pomerom prepoistení na počet obyvateľov v najchudobnejších regiónoch Slovenska.
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
pred hodinou
Na trati v úseku Leopoldov - Hlohovec sa vykoľajil vlak. Dopravu museli prerušiť
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
dnes o 06:30
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Problém so slovenskou limonádou v Česku. Nápoj označený ako nealko obsahoval alkohol
pred 2 hodinami
Problém so slovenskou limonádou v Česku. Nápoj označený ako nealko obsahoval alkohol
Mnohých vodičov čaká po otvorení tunela Višňové veľké prekvapenie. Výjazd v smere do Vrútok nesprístupnia
dnes o 08:28
Mnohých vodičov čaká po otvorení tunela Višňové veľké prekvapenie. Výjazd v smere do Vrútok nesprístupnia
Poistenie áut od roku 2026 zdražie. Stále však existuje spôsob, ako ušetriť
pred 3 hodinami
Poistenie áut od roku 2026 zdražie. Stále však existuje spôsob, ako ušetriť
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Zahraničie Všetko
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
pred 2 dňami
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
pred 2 hodinami
Problém so slovenskou limonádou v Česku. Nápoj označený ako nealko obsahoval alkohol
dnes o 07:17
Zelenskyj má plán, ak Putin odmietne návrhy na mier. Chce sa obrátiť na Trumpa
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
pred 4 dňami
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Slovensko rieši paradox nezamestnanosti: čísla o nezamestnanosti klesajú, no problémy s prácou zostávajú. Pod povrchom sa skrýva rastúca skupina „neviditeľných“ nezamestnaných, demografická kríza aj tvrdé škrty v systéme sociálnej podpory.
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
11. 12. 2025 19:31
VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
9. 12. 2025 9:00
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia