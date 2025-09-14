Blanár pripustil diskusiu aj o zrušení pracovného pokoja 6. januára a o možnom obmedzení nezdaniteľných paušálnych náhrad.
Hosťami relácie Na telo boli minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a predseda KDH Milan Majerský, ktorí diskutovali o konsolidácii štátneho rozpočtu, možnostiach šetrenia na strane ministerstiev aj o bezpečnostnej situácii súvisiacej s ruskými dronmi nad Poľskom.
Vláda predstavila konsolidačný balík 22 opatrení v hodnote 2,7 miliardy eur, ktorý by mal priniesť vyššie príjmy štátu od budúceho roka. Slováci tak podľa predstáv vlády budú pracovať viac, platiť viac v obchodoch a odvedú vyššie odvody.
Otázkou zostáva, kde presne sa budú šetriť ministerstvá a aká bude finálna podoba balíka. Blanár pripustil diskusiu aj o zrušení pracovného pokoja 6. januára (deň, kedy pravoslávni veriaci slávia Vianoce) a o možnom obmedzení nezdaniateľných paušálnych náhrad, ktoré zvyšujú čisté platy ministrov a poslancov. Majerský kritizoval koalíciu, že nezahrnula šetrenie na sebe a vyzval, aby sa parlament podieľal na konsolidácii.
V otázke bezpečnosti Blanár upozornil na vážne narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, pričom zatiaľ nebola zvolaná Bezpečnostná rada SR. Diskutovalo sa aj o pripravovanom sankčnom balíku voči Rusku, kde Slovensko plánuje spolupracovať s partnermi v rámci NATO a EÚ.