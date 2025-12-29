Kategórie
redakcia
dnes 29. decembra 2025 o 13:28
Čas čítania 0:42

Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív

Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív

Niektoré domácnosti spôsobujú spaľovaním zakázaných druhov palív veľké znečistenie.

V minulosti sme ťa informovali, že na Slovensku začal minulý rok platiť nový zákon o ochrane ovzdušia. Ten sa zameriava na znečistenie produkované priemyselnými podnikmi a domácnosťami pri vykurovaní. Jeho cieľom je riešiť problémy so znečistením efektívnejšie.

28. decembra 2025 o 6:39 Čas čítania 0:43 Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak

Zákon hovorí o tom, že v zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 MW nemožno spaľovať napríklad uhoľné kaly a prach, hnedé uhlie energetické či preplástky a druhotné palivá. V zozname sa nachádzajú aj tuhé druhotné palivá z odpadového dreva, ktoré musia spĺňať kvalitatívne požiadavky príslušnej vyhlášky. Domácnosti môžu spaľovať biopalivá a obnoviteľné plyny.

Zákon umožňuje aj vstup kontrolórov do bytovej jednotky. Nahlásené problematické podniky a domácnosti budú riešiť priamo obce. Na podnet obce osobnú kontrolu vykoná Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo poverená odborne spôsobilá osoba. Ich úlohou je skontrolovať stav spaľovacieho zariadenia a v prípade podozrenia odoberú vzorky. Pred vstupom do obydlia musí poverená osoba predložiť poverenie alebo preukaz.

V prípade, že inšpekcia zistí spaľovanie zakázaných palív, môže príslušnej osobe uložiť pokutu vo výške od 500 eur do 5000 eur. 

RADIATOR
Zdroj: Pexels / furkanfdemir
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Domov
