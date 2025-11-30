V diskusii sa dostali aj k zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov, vedeniu SIS a envirozáťaži Istrochemu.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) odmieta, že by chcelo rušiť či otvárať Benešove dekréty. Poslankyňa Zuzana Mesterová v relácii V politike na TA3 uviedla, že PS iba navrhuje, aby sa na ich základe už netvorili nové právne nároky, ktoré spôsobujú nejasnosti vo vlastníckych vzťahoch. Pripomenula, že v roku 2019 Štátny pozemkový fond podal stovky návrhov na vyvlastnenie pôdy, pričom sa odvolával práve na tieto historické dokumenty.
Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že Benešove dekréty sú uzavretá téma, uznaná aj EÚ, a podľa neho PS otvára otázku, ktorá môže ohroziť vlastnícke práva. Zároveň varoval pred „národnostnou kartou“.
Diskutujúci sa venovali aj rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov. Taraba ho označil za zbytočný „pseudoúrad“, kým Mesterová upozornila, že jeho zrušením vláda riskuje miliardy eur z plánu obnovy.
Minister sa vyjadril aj k vedeniu SIS Pavlom Gašparom a priznal, že rodinné prepojenia „nedávajú dobrý signál“. Diskusia sa dotkla aj envirozáťaže Istrochemu, kde Taraba kritizoval svojich predchodcov a tvrdí, že jeho úlohou je určiť zodpovednosť rezortov. Mesterová oponovala, že ministerstvo má konať vo verejnom záujme a spochybnila, či Andrej Babiš splnil podmienky privatizácie.